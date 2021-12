“La pandemia ha caratterizzato il 2021 limitando i sardi e le imprese nelle loro attività ordinarie. Ma fortunatamente ci sono segnali di ripresa rilevati da Bankitalia che certificano come il sistema di aiuti e incentivi messi in campo dalla giunta abbiano generato un miglioramento progressivo dell’economia che darà un altro stacco entro l’anno rispetto alle altre regioni d’Italia”. Così il presidente della Regione Christian Solinas che in una videointervista pubblicata nella pagina facebook della giunta regionale ha rivolto gli auguri di buon anno ai sardi.

“ Il turismo ha vissuto una stagione positiva con numeri di arrivi e presenze superiori al 2019 (anno pre pandemia) e questo ha significato una ripresa dell’occupazione e dell’indotto”, ha aggiunto il governatore.

Solinas cita i risultati sulla vertenza entrate e sulla Zes (“volano importante per grandi investimenti anche nel porto canale di Cagliari) e i concorsi per le nuove assunzioni negli uffici regionali.

“La pandemia ha messo a dura prova tutti i sistemi sanitari del mondo”, ha aggiunto, “ma quando si guardano i numeri questi ci dicono che la Sardegna è stata una delle regioni con minore numeri di settimane in zona rossa, l’incidenza percentuale minore e che ha organizzato meglio la rete di hub vaccinali. Voglio ringraziare i sardi per come hanno vissuto le prescrizioni hanno Covid. Sono stati anni difficili, abbiamo dovuto modificare abitudini consolidate nei secoli: un duro banco di prova. Il mio augurio per il 2022 è che finalmente la scienza ci dia la possibilità di uscire dalla pandemia per tornare a una nuova normalità. Speriamo di poter offrire ogni sardo la possibilità di potersi realizzare nella propria attività professionale e nella propria famiglia in questa terra. Auguro a tutti un 2022 di nuova serenità e possibilità di scegliere di restare in Sardegna perché questa terrà offrirà possibilità di realizzazione personale e spirituale”.

