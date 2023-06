Solidarietà per costruire un mondo più giusto: incontro con don Luigi Ciotti a Morgongiori

Morgongiori

Storie di impegno contro l’emarginazione

Giovedì 29 giugno farà tappa nell’Oristanese una delle figure di spicco dell’attivismo italiano, don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo di aiuto ai tossicodipendenti “Abele” e dell’associazione “Libera” contro i soprusi della mafie, per un incontro in programma alle 10,30 nella sala teatro della comunità “Le Sorgenti”.

Il tema “C’è bisogno di te. Per costruire un mondo più bello e più giusto”, richiama l’ultimo libro pubblicato da don Ciotti: in un dialogo con lo scrittore Stefano Garzaro, si scoprono alcune storie di emarginazione, spingendo il lettore a riflettere sull’importanza dell’aiuto ai più deboli, per camminare verso una società intesa come una grande famiglia.

Dedicato agli operatori sociali ed educatori, ad amministratori pubblici, operatori dei servizi territoriali e volontari, l’incontro sarà introdotto da don Angelo Pittau, fondatore alla fine degli anni ‘80 de “Le Sorgenti” e presidente del Centro d’ascolto “Madonna del Rosario” di Villacidro.

Oltre a quello di Don Ciotti (con il coordinamento di Giampiero Farru, referente di Libera Sardegna e presidente di Sardegna Solidale), si susseguiranno numerosi interventi. Prenderanno la parola l’arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba monsignor Roberto Carboni, il sindaco di Morgongiori Paolo Pistis, il responsabile del Serd di Guspini Stefano Scano, la responsabile del Dipartimento di Salute mentale dell’ASL di Sanluri, Sonia Marchegiani, e il direttore della Caritas di Ales-Terralba e della Caritas Sardegna, don Marco Statzu.

La conferenza è organizzata dal Centro d’ascolto “Madonna del Rosario” di Villacidro con la collaborazione del Centro di servizio per il volontariato “Sardegna Solidale”, l’associazione Libera e la Caritas diocesana di Ales-Terralba.

L’incontro di giovedì sarà anticipato da una conferenza di don Ciotti sulla figura di don Lorenzo Milani, “È sempre tempo di scelte”, ospitata dal teatro “San Giuseppe” di Nuoro (inizio alle 18,30). Il 29 giugno, dopo la tappa a Morgongiori, don Ciotti sarà a Cagliari alle 16,30 per parlare su “Casa comune: I Care. Cura, responsabilità e sinergie” nella sala Benedetto XVI del seminario diocesano.