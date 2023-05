Solidarietà e gare di tiro a Uras per ricordare Fabrizio Marcias

Uras

Nel fine settimana la sesta edizione del Memorial

Un ricco calendario di eventi a Uras per ricordare Fabrizio Marcias, il giovane del paese grande appassionato di caccia e di tiro, morto per un male incurabile.

L’appuntamento è fissato per il prossimo fine settimana, 3 e 4 giugno, in località Murittu. In programma le gare di tiro al piattello con macchina elettronica sequenziale, tiro a palla su sagoma mobile del cinghiale e tiro alla carabina.

Il Memorial Fabrizio Marcias, giunto alla sesta edizione, è promosso come sempre dall’associazione che porta il nome del giovane, in collaborazione con il Comune di Uras.

Tanto sport, ma anche solidarietà: “Alla manifestazione sarà presente l’associazione Charlie Brown di Monferrato: chi lo desidera potrà donare ciocche di capelli che permetteranno di confezionare parrucche per le donne affette da tumore”, annunciano gli organizzatori. Si potrà mangiare insieme, conun punto ristoro e la degustazione della vitella sarda.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione Charlie Brown.