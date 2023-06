Solidarietà e fratellanza a Monserrato: rinnovato il gemellaggio con la città di Saint Louis in Senegal

Monserrato – Rinnovato il gemellaggio con il Senegal: fratellanza, rispetto reciproco e uno scambio di culture e tradizioni che, anno dopo anno, si consolida e rafforza sempre più. Si sono svolte ieri mattina con entusiasmo le celebrazioni del gemellaggio con la città di Saint Louis in Senegal, attraverso un Consiglio Comunale celebrativo in cui ha presenziato il Capo Spirituale della Confraternita Mouride di religione musulmana S.E. Serigne Mame Mor Mbacke Mourtada.

“Includere nel rispetto delle diversità, confrontandosi e crescendo insieme” ha espresso il sindaco Tomaso Locci. Oberato di impegni lavorativi Serigne Mame Mor Mbacke Mourtada non ha voluto però rinunciare all’incontro con i monserratini: anche rettore universitario è stato motivo per un confronto riguardo le realtà studentesche delle due terre così lontane ma unite da una stima profonda e reciproca. Ben strutturata e numerosa la comunità di senegalesi presente in città è integrata e apprezzata per offrire un ottimo spunto per uno scambio interculturale nel territorio. Non mancano infatti anche i banchetti che vengono allestiti in diverse occasioni, in cui le prelibatezze africane profumano e dilettano il palato dei commensali locali che ricambiano con le ricette tradizionali sarde, oramai, ben gradite e gustate dagli immigrati che vivono e lavorano a Monserrato e in tutto l’hinterland cagliaritano.