Cagliari

Emergenza per il settore zootecnico: Emanuele Cera (FI) chiede l’intervento del presidente della Regione

“Il legittimo esercizio di manifestare, autorizzato in Sardegna, sta causando grossi danni economici al sistema economico produttivo dell’Isola, su una problematica di portata nazionale e internazionale, in cui la protesta in atto sul territorio sardo, sicuramente entrerà nella agenda del Governo ma che nel frattempo produce grossi danni alle famiglie e al sistema economico produttivo locale operanti nei settori zootecnici, dell’agroalimentare, della pesca, dell’industria, artigianato e servizi”.

Così il consigliere regionale di Forza Italia, Emanuele Cera, che chiede al presidente della Regione, Christian Solinas, di “convocare tempestivamente una seduta in via straordinaria urgente del Consiglio regionale per affrontare queste problematiche e avviare una forte azione politica congiunta, e di “avviare immediatamente ogni azione concreta finalizzata a sensibilizzare il Governo per trovare immediate soluzioni per questo ingiustificato incremento, ad iniziare dalla riduzione delle accise e al riconoscimento di contributi volti all’abbattimento del caro carburante ed energia”.

Quello di Cera è un “accorato appello per mettere in atto tutte le azioni utili e necessarie, attraverso l’avvio immediato di un confronto politico con gli autotrasportatori per allentare o preferibilmente eliminare i blocchi in essere in questi giorni, per via dei grossi danni che questa situazione sta generando alle imprese della Sardegna, da cui gli stessi autotrasportatori traggono ordinariamente il loro reddito”.

“In questo momento così delicato dove non sta prevalendo il buon senso, appare assolutamente condivisibile creare disagi”, commenta Emanuele Cera, “ma non si può creare danno al sistema economico isolano così come sta avvenendo in questi giorni”.

“La legittima protesta in atto ha innescato un effetto a catena che sta mettendo in crisi il settore agroalimentare: il blocco dei trasporti su gomma e i blocchi dei porti impediscono il rispetto di contratti di fornitura che vengono cestinati dai clienti”, spiega il consigliere regionale di Forza Italia. “Le aziende agricole dell’ortofrutta e quelle della filiera ittica, oltre alla impennata dei costi, si ritrovano in una situazione aggravata, considerata l’impossibilità di procedere con le vendite, compromettendo irreversibilmente il fatturato e la stagione produttiva per l’elevata deperibilità del prodotto”.

“La situazione appare ancora più problematica se si pensa che alle aziende zootecniche non stanno più arrivando le forniture di mangimi e di cereali e gli allevatori a breve non avranno più la possibilità di garantire l’alimentazione al bestiame”, incalza Cera. “Vi è un elevatissimo rischio che debba essere abbattuto il bestiame se questi blocchi persistono a oltranza”.

“È del tutto evidente che l’incremento ingiustificato del costo del carburante alimenta le difficoltà economiche e rende estremamente difficile, se non impossibile, l’esercizio del trasporto su gomma”, conclude Emanuele Cera. “Pertanto non si può che esprimere la massima solidarietà e vicinanza alla categoria degli autotrasportatori che rivendicano il diritto al lavoro. Diritto questo, messo fortemente in crisi per il medesimo motivo, anche per le imprese legate ai settori zootecnici, dell’agroalimentare, della pesca, dell’industria, artigianato e servizi, a cui si aggiunge la forte preoccupazione che l’impennata dei prezzi, venga trasferita sulle famiglie”.

Giovedì, 17 marzo 2022