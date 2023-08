“Solidarietà agli agenti aggrediti a Massama, no alla riapertura del carcere all’Asinara”

Massama

La risposta di Maria Grazia Caligaris dell’associazione Sdr alla proposta avanzata dal sindacato Sappe

“La proposta di riaprire il carcere dell’Asinara, avanzata dal Sappe, è improponibile perché antistorica, contrasta con la realtà e valorizzazione del Parco naturalistico omonimo e contrasta anche con la funzione degli istituti di pena. Non è con l’isolamento e l’impiego del taser che si risolve il problema dell’aggressività di qualche detenuto”. Lo sostiene Maria Grazia Caligaris di Socialismo Diritti Riforme Odv esprimendo a nome dell’associazione “la totale solidarietà e vicinanza agli agenti che hanno subito l’aggressione e all’intera categoria costantemente in difficoltà per la carenza di personale”.

“La Sardegna”, aggiunge la referente di Sdr, “con dieci istituti penali comprese tre colonie agricole, offre già ampi spazi alla detenzione. Non può quindi destinare nessuna altra localizzazione e/o struttura per accogliere persone private della libertà. Anche perché, vista la carenza di agenti, direttori, educatori e personale amministrativo, chi dovrebbe occuparsi degli eventuali ospiti all’Asinara? Forse sarebbe opportuno, offrendo garanzie per tutti, verificare in modo sistematico, attraverso le competenze dei medici penitenziari, le condizioni psichiche dei detenuti e curare in strutture alternative quelli che dentro le celle non possono essere gestiti”.

“Non si può dimenticare che il sistema detentivo in Sardegna (con poco più di 2.000 detenuti ma solo 1.000 isolani) è entrato in una crisi gestionale da quando si sono moltiplicate, come nel caso di Oristano-Massama e Tempio-Nuchis, le case di reclusione e sono quindi aumentati in modo esponenziale i detenuti dell’alta sicurezza e al 41 bis, facendo del tutto tramontare il principio della territorialità della pena. A questo”, conclude Caligaris, “si deve aggiungere che nelle carceri ci sono troppe persone con disturbi della sfera psichica e/o tossicodipendenti. Pur rinnovando la solidarietà agli operatori penitenziari non si può ritenere che la soluzione ai problemi possa essere un nuovo o vecchio carcere da aprire, ma una rivisitazione del sistema e l’attivazione di strutture dove i detenuti possano lavorare e impegnarsi, con gli indispensabili supporti, per tornare in società senza più commettere reati”.