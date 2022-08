Solaio crollato a P.Torres, subito lavori e analisi statiche - Sardegna

(ANSA) - PORTO TORRES, 09 AGO - Sopralluogo congiunto dell'assessore regionale ai Lavori pubblici, Aldo Salaris e del sindaco do Porto Torres Massimo Mulas nella palazzina di Area dove venerdì scorso è crollato un solaio.

Mulas e Salaris hanno incontrato gli abitanti dell'appartamento all'ultimo piano, dove si sono registrati i danni più gravi. La famiglia, composta da padre, madre e un bambino di 4 anni, ha trovato ospitalità in un altro alloggio di edilizia residenziale pubblica nel Villaggio Verde.

Al sopralluogo hanno partecipato anche il dg dell'assessorato regionale, Piero Dau, e il dg di Area, Cristian Filippo Riu.

Conclusa la visita l'assessore Salaris ha immediatamente disposto un intervento che si basa su tre attività fondamentali: il ripristino dell'immobile dove si è verificato il crollo; le indagini statiche su tutte le palazzine del complesso per prevenire ulteriori rischi e programmare eventuali interventi di manutenzione; la ricognizione dello stato di tutto il patrimonio di edilizia popolare della città di Porto Torres.

"Venerdì si è verificato non un incidente ma un miracolo - ha commentato il primo cittadino - perché un bambino è uscito illeso dalle macerie e si è messa in moto una straordinaria macchina di solidarietà. Non è mai un fatto scontato, soprattutto quando eventi così imprevedibili accadono in giornate di ferie. Ringrazio l'assessore Salaris per la premura con cui ha seguito questa vicenda: lavoriamo insieme affinché fatti del genere non accadano più". (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna