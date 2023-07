Soffiata ai carabinieri, che trovano la marijuana: ragazzo denunciato per spaccio

Quartucciu

Sequestrati anche 200 euro e un bilancino di precisione

Una segnalazione ha fatto scattare i controlli dei carabinieri di Selargius su un diciannovenne incensurato. E una perquisizione in casa ha permesso di trovare 80 grammi di marijuana, parzialmente suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della sostanza ai fini dello spaccio.

Al giovane, che vive a Quartucciu, sono stati sequestrati anche 200 euro in banconote di piccolo taglio.

I carabinieri hanno trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una denuncia per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il materiale sequestrato sarà custodito in attesa di essere deèpositato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

Lunedì, 24 luglio 2023