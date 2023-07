Soccorso sanitario all’Ardia di Sedilo: tutti volontari, mancava soltanto il 118

Sedilo

L’Areus aveva respinto la richiesta del sindaco per un’ambulanza medicalizzata

A proposito della notizia sull’agente di polizia ferita all’Ardia di Sedilo, riceviamo e pubblichiamo una nota del dottor Gianfranco Delogu, responsabile del soccorso sanitario in occasione della manifestazione.

Devo fare alcune precisazioni sull’articolo “Sta meglio la poliziotta ferita all’Ardia di Sedilo ”, ma prima di tutto esprimere l’affetto e gli auguri di pronta ripresa all’agente ferita durante il servizio, teso a garantire la sicurezza di questa importante manifestazione.

Leggo che “è stata prontamente soccorsa dai colleghi e dal personale del 118″. Vorrei solo puntualizzare che è stata sì prontamente soccorsa dai colleghi, ma certo non dal personale del 118, in quanto assente dalla manifestazione, come preannunciato appunto dalla nota dell’Areus inviata al sindaco di Sedilo in data 3 luglio, a firma del direttore amministrativo, che recita: “Spiace comunicare che non è possibile dare seguito alla richiesta di che trattasi, per l’impossibilità di questa Azienda di mettere a disposizione il mezzo medicalizzato con equipaggio”.

I punti di sutura sono stati applicati nella sala adibita ad ambulatorio presso la sede della manifestazione, da parte del personale volontario addetto al soccorso.

Vorrei rimarcare che l’importante e delicata macchina del soccorso sanitario medico – che ha operato egregiamente ed ha soccorso, senza clamore, decine di persone – era costituita, per ciascuna giornata, da 8 medici (2 anestesisti-rianimatori, 2 cardiologi, 2 medici di medicina generale, uno specialista in medicina d’urgenza ed un internista), 8 infermieri, 9 soccorritori esperti, 8 autisti-soccorritori, nonché oltre 10 operatori appartenenti alla Croce Rossa.

Tutto personale di altissima professionalità (la metà dei medici, ad esempio, era costituita da direttori di Unità operative complesse), con l’utilizzo di 9 ambulanze attrezzate per il soccorso avanzato. E tutti, ovviamente, a titolo gratuito. L’unico assente è stato, appunto, il 118, a differenza delle altre edizioni e di altre manifestazioni.

Come responsabile del soccorso sanitario dell’Ardia colgo l’occasione per ringraziare tutti quanti hanno contribuito alla sicurezza della manifestazione ed ai sedilesi che, come sempre, hanno dimostrato un’ospitalità squisita.

Gianfranco Delogu

Martedì, 18 luglio 2023