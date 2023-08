Snoopy, il dolcissimo cane che dalla Sardegna ha commosso il web

Ecco Snoopy, il cane che aspetta il suo padrone, scomparso qualche giorno fa, sempre di fronte alla casa dove hanno vissuto insieme: sguardo triste, perso nel vuoto, come se avvertisse che non vedrà più il suo amico umano. Ha commosso il web la storia di questo splendido esemplare, bello fuori ma soprattutto dentro: da quando è morto il suo padrone è inconsolabile. Ad aggiornare lo stato è Alberto Zilaghe, autore delle immagini, che a Casteddu Online spiega: “Ho scattato questa foto per evidenziare la tenerezza e di come l’affetto e la fedeltà di un animale è tale che supera perfino la morte. Il cane è talmente affezionato al suo compianto padrone da attendere ancora il suo rientro.

Faccio presente che il cane, che si chiama Snoopy, non è abbandonato a se stesso, ma è amorevolmente accudito da tutti, parenti e non, anche da coloro che non abitano lì nei pressi della sua abitazione, riceve sempre una carezza, un affetto, cibo e acqua, e tanta simpatia da tutti ed ha perfino una sua cuccia e d’inverno una casa chiusa al caldo”. Adottato dall’intero paese, insomma, da una comunità che mai a nessuno abbandona. Nemmeno un amico a quattro zampe.