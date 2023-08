Sms fasulli e acquisti on-line, la truffa corre su cellulare e pc: tre denunce

Nuoro

Indagini dei carabinieri su diversi episodi nel Nuorese

Con un sms fasullo avevano carpito i dati di accesso al conto corrente e alle carte di credito di una donna di Ovodda, alla quale avevano portato via cinquemila euro. I carabinieri della compagnia di Tonara, a conclusione delle indagini, hanno identificato e denunciato i truffatori: un uomo e una donna di origine campana.

Gli stessi militari hanno inoltre denunciato un uomo residente a Torre del Greco: è l’intestatario di una utenza telefonica usata per mettere in atto una truffa simile, ai danni di un operaio di Tonara, lo scorso febbraio. In quella occasione la truffa aveva fruttato quasi duemila euro. La posizione degli indagati è ora al vaglio della magistratura.

L’episodio era avvenuto all’inizio di quest’anno, la donna si era accorta della sparizione del denaro e aveva presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Ovodda.

Da Ovodda a Belvì, purtroppo le truffe che vengono messe in atto con i soliti messaggini sms si stanno moltiplicando. Un uomo ha denunciato ai carabinieri – che seguendo la procedura indicata attraverso un sms di “PosteInfo” – era stato contattato da un falso operatore che aveva segnalato un (inesistente) utilizzo indebito e si era impossessato dei codici necessari per portar via 600 euro dal conto del malcapitato.

Analogo episodio anche a Ortueri, questa volta ai danni di un giovane, al quale sono stati rubati 790 euro.

Ancora, a Tonara una donna ha denunciato che con la propria carta di pagamento ignoti malfattori avevano effettuato 3 transazioni non autorizzate a favore di un sito on-line, per la somma complessiva di 150 euro.

Un altro residente di Tonara aveva, infine, acquistato on-line dei ricambi per un’auto, senza però ricevere la merce. Il venditore era sparito dopo aver incassato i soldi.

