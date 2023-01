Smarrita Nerina, appello per ritrovarla a Radio Zampetta Sarda

SOS PER NERINA, SMARRITA A DECIMO BIVIO SAN SPERATE.

RICOMPENSA A CHI LA RIPORTA A CASA.

Scomparsa il 3 dicembre dalla periferia di Decimomannu (Cagliari) zona bivio di San Sperate. Riteniamo sia andata verso le campagne. Si chiama Nerina è un pincher di 10 anni marrone scuro con una macchia bianca nel petto e zampette bianche. Per l’eta ha anche peletti bianchi nel muso e nelle sopracciglia. È chippata, vaccinata e sterilizzata. Sempre vispa e attenta, molto intelligente, sorride e starnutisce quando è felice. Per qualsiasi avvistamento chiamare al 3500153183. Offriamo una buona ricompensa per il suo ritrovamento.

