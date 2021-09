Smarrita a Quartu, l’appello a Radio Zampetta Sarda per ritrovare una gattina

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA PER LO SMARRIMENTO DI UNA GIOVANE GATTINA A QUARTU SANT’ELENA.

CONDIVIDIAMO PER RITOVARLA!

É scomparsa ieri mattina, a Quartu Sant’Elena in via Garibaldi altezza incrocio con via Nuoro. Ha un collarino antipulci grigio, è sterilizzata, potrebbe avere qualche macchia nera di olio sul manto, o comunque non presentarsi così bianca. É sorda quindi in strada è piuttosto indifesa e non risponde ai richiami, tuttavia è affettuosissima se avvicinata con calma. É di taglia medio piccola, ha poco più di un anno e mezzo. Se l’avete vista chiamate il numero 3932063319, sono disperata spero possiate aiutarmi.

