Slot machine illegali in bar Ussana, multa da 77mila euro - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 25 OTT - Sette slot machine illegali, non collegate alla rete telematica Adm e privi delle autorizzazioni, sono state sequestrate in un bar di Ussana. dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Gli apparecchi installati in un esercizio pubblico e dotati di accettatori di banconote permettevano l'accesso a siti di gioco non autorizzati e a piattaforme di gioco on line, in violazione delle norme.

I funzionari hanno provveduto alla contestazione delle violazioni multando il titolare del bar con una sanziona amministrative di 77.000 euro. In caso di mancata oblazione, è inoltre prevista la chiusura dell'esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre la confisca degli apparecchi e di eventuali somme in essi contenute.

"L'intervento è il frutto di un'attività costante di intelligence e di contrasto all'illegalità nel settore dei giochi, a tutela del gioco legale e responsabile", fanno sapere dall'Adm. (ANSA).



