Ollastra

Ci sarà già aria di festa nella serata dell’8 dicembre

Per l’8 dicembre, il Polo Nord arriverà direttamente a Ollastra con i mercatini natalizi e il villaggio di Babbo Natale: con oltre 50 attrazioni, il paese sarà animato dalla magia delle feste. Appuntamento alle 15:30 in via Angioy e via De Castro per una serata tutta a tema natalizio e imbiancata a sorpresa grazie a un cannone sparaneve.

Tra mascotte, slitte delle renne, casette in stile nordico, tutti i bambini avranno l’occasione di spedire la propria letterina a Babbo Natale direttamente dall’ufficio postale, che provvederà a farla recapitare al Polo Nord.

La serata proseguirà con intrattenimenti per i bambini di tutte le età: giochi di gruppo, gonfiabili a tema, baby dance, fino alla tombolata in compagnia con ricchi premi in palio.

Ma non c’è divertimento senza un po’ di golosità: ai popcorn e allo zucchero filato si aggiunge il chiosco del Comitato per la festa di San Costantino Leva 1983, con street food e bibite per tutti.

Chi non ha ancora acquistato tutti i regali di Natale potrà trovare qualche idea fra le esposizioni dei prodotti d’artigianato e delle opere artistiche.