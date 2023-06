Slitta a venerdì il vertice di maggioranza sugli ospedali - Sardegna

Previsto per questa mattina, slitta a venerdì 30 giugno alle 10, sempre a Villa Devoto, il vertice di maggioranza sugli ospedali. Lo ha deciso il governatore Christian Solinas per consentire la presenza di tutti gli alleati di centrodestra: per "improrogabili impegni istituzionali", infatti, oggi non sono disponibilli i coordinatori regionali di Fdi, Antonella Zedda, e di Fi, Ugo Cappellacci.

La maggioranza di centrodestra si trova davanti a un bivio: sostenere la linea del presidente della Regione sulla realizzazione di quattro nuovi ospedali nell'Isola (e sulla rinuncia a investire sul Brotzu), oppure restare su posizioni di contrarietà a questo piano, già espresse peraltro da Fdi, Forza Italia, e dai Riformatori in Consiglio comunale a Cagliari. La scelta, che tiene appesa a un filo la legislatura, va fatta subito.

Domani in Consiglio regionale è all'ordine del giorno la discussione di due mozioni dell'opposizione (una del Pd, l'altra di Progressisti, Alleanza Rossoverde e M5s) con richiesta a Solinas di revocare la delibera del 1° giugno che autorizza lo studio di fattibilità per la costruzione di quattro presidi a Cagliari, nel Sulcis-Iglesiente, ad Alghero e a Sassari. Come mai in questi cinque anni, esiste il rischio che la maggioranza esca sconfitta in Aula, con lo spettro di elezioni subito. Un'ipotesi estrema che le diplomazie cercheranno in ogni modo di evitare. Con il vertice saltato, la coalizione di centrodestra domani andrà alla prova dell'Aula in ordine sparso.

