Slitta a Oristano il processo all’ex inviato di Striscia la notizia Cristian Cocco, cambia l’imputazione

Oristano

Avrebbe preteso dal suo operatore di fiducia una parte dei compensi erogati per le riprese filmate

Slitta il processo a carico dell’ex inviato della trasmissione Mediaset Striscia la notizia, l’oristanese Cristian Cocco, 51 anni. La sua posizione, però, si alleggerisce. Accusato sinora di estorsione aggravata, i giudici del collegio del tribunale, presieduto dalla dottoressa Carla Altieri, stamane hanno derubricato in estorsione semplice e passato il fascicolo al giudice monocratico. L’udienza è fissata per il prossimo 14 luglio.

Cristian Coco è finito sul banco degli imputati per una vicenda che lo vede contrapposto a quello che è stato un suo stretto collaboratore, l’operatore di ripresa Massimo Antonio Aversano, originario di Tortona ma residente a Orosei. Aversano sostiene che Cocco abbia preteso in quattro anni una somma di circa sessantamila euro, e che in questo modo abbia dovuto dividere con lui i compensi erogati da Mediaset per i filmati forniti.

Secondo Aversano, Cocco lo avrebbe costretto a quei pagamenti: se non gli avesse dato la quota dei compensi percepiti per i servizi inviati a Mediaset, avrebbe interrotto la collaborazione professionale.

Differente la versione dei fatti fornita da Cristian Cocco e resa nota dal suo difensore, l’avvocato Cristina Puddu, secondo la quale si tratta di accuse false e ci sarebbero numerosi e validi elementi a discolpa che potranno essere prodotti in Tribunale.

Aversano non si è costituito in giudizio. Non lo ha fatto neppure la società che curava il service, Videovolo, di cui è legale rappresentante Kristina Papp, mai sentita dagli inquirenti.

Dal canto suo l’avvocato Cristina Puddu lamenta i danni subiti da Cristian Cocco che da quasi quattro anni, da quando gli sono state rivolte queste accuse, non compare più nella seguitissima trasmissione Mediaset, in onda su Canale 5, e dove in passato aveva proposto anche diversi casi di denuncia sociale.

Cristian Cocco tra il 2017 e il 2019 era comparso, invece, sugli schermi della Rai: aveva impersonato il ruolo di un poliziotto nella fiction “L’isola di Pietro”, che aveva avuto per protagonista Gianni Morandi ed era ambientata a Carloforte.

Giovedì, 6 luglio 2023