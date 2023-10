Slalom tra le deiezioni canine a Sestu: “I bimbi a scuola coi trolley sporchi e le scarpe sudicie”

Sestu – Slalom tra le deiezioni canine nel marciapiede attiguo alla scuola, scarpe e ruote dei trolley dei bambini spesso non evitano però i rifiuti organici ed entrano in classe sporchi di escrementi: “Pochi i cani randagi, sono soprattutto quelli accompagnati dai padroni o che vagabondano per la passeggiata quotidiana, non si sa più dove passare, con i bambini a volte ci troviamo a transitare nella strada perché i marciapiedi sono uno schifo totale, per non parlare della puzza. La colpa non è degli animali ma degli esseri umani”. Una problematica non indifferente che è già stata “segnalata all’ufficio di competenza, almeno per la pulizia immediata dell’ingresso. E qualche settimana fa per programmare una pulizia di tutti i marciapiedi che costeggiano sia la scuola primaria in via della Resistenza sia l’infanzia di via Ottaviano Augusto” spiega una mamma. A sollevare la questione è Callisto Spiga che, avvertito da alcuni genitori sulla situazione del marciapiede attiguo alla scuola elementare Anna Frank in via della Resistenza, ha comunicato: “Il sito sarebbe invaso quotidianamente da deiezioni canine e gli alunni si ritrovano spesso con le ruote dei trolley rigommate in marrone, idem per la suola delle scarpe. Una mamma lamenta, inoltre, la presenza in zona di cani randagi. Nei pressi ho notato anche un cestino, o meglio quel che resta da sostituire. Magari si potrebbe installare nei paraggi uno dei nuovi cestini distributori/conferitori dei sacchetti e anche effettuare una pulizia periodica del marciapiede”. Non solo puzza e un fastidioso incomodo sotto le scarpe bensì un potenziale problema igienico sanitario che le alte temperature accentuano ancor più.