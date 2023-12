Siurgus Donigala, la Casa del pane distrutta da un incendio nella notte

La Casa del Pane distrutta da un rogo, il sindaco Antonello Perra: “Oggi si doveva tenere l’ultimo evento Natalizio dell’anno. Purtroppo questa è la condizione in cui è stata ridotta nella notte. L’evento organizzato dalla Corale di Siurgus Donigala si terrà sempre oggi alle 15:00 nella Sala Polivalente di via Giovanni XXIII”. Solo tanta tristezza e desolazione per la struttura ridotta, per buona parte, in cenere: un atto vandalico, probabilmente, ai danni di uno dei beni di tutta la comunità. Sdegno e rabbia tra i cittadini che hanno appreso la notizia dal primo cittadino. “Siamo in balia di quattro stupidi e ignoranti, che nessuno riesce a mettere in riga.

La mia paura è che se non si riesce a frenare questa escalation di arretratezza mentale, non vedo un roseo futuro per la nostra comunità” commenta un residente. “Che peccato era tutto curato nei minimi particolari – esprime un altro – una vergogna ci vuole coraggio a compiere certe barbarie”.

“Siamo rammaricate nel comunicare che stanotte qualche “vandalo” è entrato nella Casa del Pane dove avremmo dovuto tenere il Laboratorio Musicale di questo pomeriggio e ha creato parecchi danni” hanno comunicato i gestori. L’evento si terrà ugualmente, nella sala polivalente, con la volontà di non rinunciare alla festa programmata e trascorrere qualche ora in spensieratezza.