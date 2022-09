Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se invece vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

È vietato attraversare torrenti in piena a piedi e con qualsiasi mezzo, sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e attraversare sottopassi.

Il comunicato della Protezione civile ricorda che durante un temporale è prudente restare a casa. Chi si trova in locali seminterrati o al piano terra farebbe bene a salire ai piani superiori. Tra le raccomandazioni anche quella di limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, seguire gli aggiornamenti sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare e sulle procedure da seguire in caso di emergenza.

La Protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso di allerta con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico in cinque zone: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Rischio idrogeologico: codice giallo per cinque zone in Sardegna

