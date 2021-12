Cinque consiglieri comunali della minoranza di Cabras hanno depositato una richiesta di accesso agli atti chiedendo che venga fatta chiarezza sui cedimenti di calcinacci verificatisi a Solanas, in Pratza de Cresia, nell’autunno dello scorso anno, in prossimità della scuola dell’infanzia. I calcinacci erano venuti giù dal muro di un vecchio serbatoio idrico dismesso.

“Nei giorni successivi all’episodio”, evidenziano Gianni Meli, Federica Pinna, Sara Meli, Antonello Fara e Antonello Manca, “sono apparse delle transenne e dei ponteggi per la messa in sicurezza dell’ingresso dell’edificio scolastico adibito ad asilo. Con l’andar del tempo gli eventi di caduta calcinacci si susseguono più frequentemente, anche per le condizioni metereologiche avverse, ma ciò che pare più incomprensibile e ci lascia basiti”, si chiedono i consiglieri, “è per quale motivo a distanza di più di un anno, oggi nel presidio di Pratza de Cresia vi sono quattro transenne mal posizionate, non vi è presente nessun cartello che segnala il pericolo e tanto meno la zona non è più interdetta. Inoltre l’ingresso all’edificio scolastico non è più messo in sicurezza o perlomeno impedito e sostituito con un altro accesso messo in sicurezza”.

I consiglieri concludono dicendo che “la situazione non è da sottovalutare e che la contestazione per grave omissione di responsabilità per la salvaguardia della salute pubblica di chi transita o sosta nelle vicinanze di quello stabile non è da scaricare alla proprietà del bene, ma bensì tutti gli enti messi a conoscenza dai vigili del fuoco dello stato della struttura devono fare sinergia e attenersi alle disposizioni del verbale d’intervento urgente”.

“Dov’è andata a svanire la predicata ‘prudenza’ tanto enfatizzata sui social del Comune di Cabras?”, si chiedono i cinque consiglieri comunali.

Giovedì, 30 dicembre 2021

