(ANSA) - ALGHERO, 18 OTT - Dalle prime ore del mattino i pescatori del Comitato Cigarellu di Alghero protestano con un sit in pacifico davanti alla sede del parco Area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana. I pescatori contestano la limitazione alla pesca nel tratto di mare della Baia di Porto Conte. Limiti che, in base al disciplinare dell'Area marina protetta, vieta la pesca dall' settembre all'1 marzo per salvaguardare l'equilibrio ecosistemico della zona.

Per i pescatori quelle regole sono state prese "unilateralmente" senza prendere in minima considerazione le ragioni e i bisogni di chi come loro vive della pesca in quell'area marina.

"Lavoriamo qui da 40 anni e ora ci impediscono di portare a casa il pane. Non siamo predatori, tenere popolato quel tratto di mare è anche nostro interesse, abbiamo sempre chiesto una soluzione condivisa, ma non siamo mai stati ascoltati", si lamentano i pescatori. "Cinque famiglie che campano dalla pesca in quel tratto di mare non hanno più un reddito e sono ridotte sul lastrico". (ANSA).



