Siria Pozzi, la reginetta della Sardegna è di Sestu: “Il mio sogno? Realizzare un rifugio per animali”

Siria Pozzi da Sestu è la nuova miss Sardegna: ancora emozionata per il titolo appena conquistato, tra i sogni nel cassetto ha quello di realizzare con il padre un rifugio per gli animali.

Rappresenterà l’Isola nel concorso nazionale dove verrà incoronata la più bella d’Italia: 22 anni, alta 1,75, bella, è scontato dirlo, e brava. La nuova reginetta ha già conquistato il pubblico non solo sardo, il papà umbro e la mamma cubana si sono incontrati in Sardegna e qui hanno deciso di rimanere, di vivere e di far nascere e crescere la loro Siria. Lavora nell’agenzia di assicurazione di famiglia e ha studiato al liceo linguistico. Ha intrapreso questa “avventura” con l’unico obiettivo di divertirsi, “per provare questo mondo, per me è stato tutto inaspettato e non mi immaginavo di diventare addirittura miss Sardegna. Sono ancora molto emozionata. Ho una grande passione per gli animali, me l’ha trasmessa il mio papà che sin da piccola mi ha insegnato il rispetto. Ho sempre avuto 7 gatti in casa e il mio grande sogno è quello di riuscire a realizzare un ricovero per gli animali dove poter ospitare i randagi in attesa di essere adottati”. Uno sguardo che ha incantato tutti quello di Siria che, secondo le previsioni, a settembre sfilerà per aggiudicarsi l’ambito titolo nazionale. Ma, in ogni caso, ha già vinto: tutta la Sardegna fa già il tifo per lei. In quest’avventura non dimentica, anzi sottolinea, la grande premura e professionalità che l’agenzia dell’evento e gli addetti della location, che hanno ospitato la finale regionale, hanno riservato alle ragazze in gara, un’accoglienza degna di nota per un mondo che corre tralasciando i più semplici dettagli che, invece, fanno ancora la differenza. (Foto: Franco Felce)