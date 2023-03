Siria: chef stellati sardi in campo per le vittime terremoto - Sardegna

La Cantina di Su'entu a Sanluri, sud Sardegna, rafforza il suo impegno solidale con il nuovo appuntamento con "Le Stelle in Marmilla", la tradizionale cena a scopo benefico. Dopo la solidarietà per la popolazione dell'Ucraina, quest'anno l azienda guidata da Valeria, Roberta e Nicola Pilloni rivolge l'attenzione alle popolazioni colpite dal terremoto in Siria.

"Le Stelle per la Siria" è in programma il 26 marzo alle 21 al ristorante Cucina.eat di Cagliari. Il ricavato verrà donato per sostenere le attività in Siria di Unhcr - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Ai fornelli si alterneranno quattro chef stellati: Claudio Melis, di 'In Viaggio' di Bolzano, Oliver Piras de 'Il Carpaccio' di Parigi, Salvatore Camedda di 'Somu' di Arzachena e Francesco Stara di 'Fradis Minoris', Laguna di Nora, a Pula. A questi si aggiungono gli apprezzati Gian Luca Chessa e Adriano Zucca de 'La Saletta' di Alghero e Emanuele Mazzella de 'Il Pasigà' di Porto Rotondo e Mattia Muggiri, chef di 'Cucina.eat', premiato con la Bib Gourmand.

"Il 2023 ha confermato il trend in salita per la ristorazione sarda, premiata dalla Guida Michelin con 6 Stelle e 6 Bib Gourmand, numeri ancora maggiori se si tiene conto degli chef insigniti di tale riconoscimento fuori dall'Isola", sottolinea Valeria Pilloni. A fare gli onori di casa Giuseppe Carrus, curatore della Guida Vini del Gambero Rosso. "Ancora una volta - ha messo in rilievo Carrus - la ristorazione e il vino si mostrano unite nel nome della solidarietà. Su'entu, come già in passato, ha riunito gli chef stellati sardi che operano nell'Isola, in Italia e all'estero e che portano in alto la bandiera della cucina italiana con un pizzico di sardità gastronomica".

Salvatore Pilloni, fondatore della Cantina e Cavaliere del Lavoro ha sottolineato che "è importante anche nei momenti di festa non dimenticarsi degli ultimi. Per questo motivo promuoviamo, grazie alla generosità degli chef, una cena degustazione con i nostri vini per far arrivare un aiuto concreto alle popolazioni della Siria, devastate da anni di guerra e oggi piegate dal sisma".

Il costo della cena è 90 euro a persona e per prenotare è possibile scrivere Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

