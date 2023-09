Sino a 150 chiamate al telefono in un giorno alla sua ex: arrestato

Nuoro

Scatta il codice rosso

Ammonito dal questore di Nuoro per stalking, un uomo ha continuato comunque a perseguitare l’ex compagna con continui tentativi di chiamata, fino a 150 in un solo giorno. Per lui, che aveva anche il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la donna, sono scattati gli arresti domiciliari.

La misura cautelare disposta dal gip di Lanusei è stata eseguita dagli agenti del commissariato di polizia di Tortolì.

La procura di Lanusei aveva attivato la procedura del ‘Codice rosso’, a tutela dalla donna che, però, ha continuato a ricevere messaggi sul telefono e via-mail dall’ex, deciso a ignorare i provvedimenti restrittivi. (Agi)

Sabato, 23 settembre 2023