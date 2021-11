Sinnai, ventenne arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti

SINNAI. Un ventenne residente a Sinnai è stato arrestato dai carabinieri della stazione della cittadina del Basso Campidano per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato effettuato nell’ambito di un servizio mirato disposto dal capitano Michele Cerri, nuovo comandante della compagnia di Quartu, finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti specialmente tra i giovani, con l’obiettivo di prevenire il pericolo derivante dal loro uso e assicurare così una tutela anticipata nei loro confronti. Il ragazzo, nel corso della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di circa 200 grammi di marijuana , parzialmente suddivisa in dosi, e, occultate in vari ambienti della casa, di attrezzattura funzionale al confezionamento dello stupefacente: bilancini elettronici, bustine di cellophane e involucri di carta stagnola in parte contenenti ancora stupefacente. Il ragazzo, a conclusione delle formalità di rito, è stato accompagnato dai militari nella sua abitazione agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna