Sinnai, una piscina olimpionica sorgerà dalle ceneri di quella in disuso

Un progetto all’avanguardia quello dell’impianto sportivo che potrà ospitare anche eventi di alto livello: la conclusione dei lavori dovrebbe essere prevista per l’anno prossimo e un sistema di panelli fotovoltaici e solare termico garantiranno l’acqua riscaldata. Non solo: un campo di calcetto e di padel affiancheranno l’attività da svolgere in acqua. “Il 27 luglio si è conclusa la gara d’appalto per la realizzazione del primo lotto del complesso sportivo che comprende la nuova piscina comunale” spiega l’assessore ai lavori pubblici Aurora Cappai.

“La struttura ospiterà oltre alla vasca olimpionica, una palestra e un bar e sarà alimentata da un ampio impianto fotovoltaico”. Perplessità da parte della minoranza che esprime: “Non è in discussione l’utilità della piscina, soprattutto in riferimento alla salute. I problemi sono dovuti principalmente alle difficoltà economiche degli Enti Pubblici proprietari di piscine, che hanno difficoltà a provvedere alla necessaria manutenzione straordinaria degli impianti.

Esistono nella letteratura sull’argomento una serie davvero preoccupante di impianti chiusi, contenziosi tra Comune e gestore, proteste degli utenti per servizi scarsi.

I problemi naturalmente sono sensibili quando questi impianti sono inseriti in aree economicamente depresse come la nostra, periferia sfortunata di città metropolitana. Un comune sano e ben gestito supera molto meglio le difficoltà.

Abbiamo esperienza di piscine pubbliche gestite con tariffe basse con numero elevato di frequentatori, che sopportano costi fissi alti, poco comprimibili.

Se aggiungiamo poi i costi per il mantenimento di requisiti sanitari comprendiamo quanto impegno una buona gestione debba comportare” spiega Aldo Lobina, “Sinnai Libera”.