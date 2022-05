SINNAI. Tre autovetture e una moto in sosta a Sinnai sotto il piano pilotis di una palazzina della via Del Lentischio sono state danneggiate da un incendio divampato intorno alle due della notte tra lunedì e martedì. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari intervenuti in forze. Il pronto intervento ha impedito la propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti. I pompieri, durante le operazioni di spegnimento, in via precauzionale, hanno fatto evacuare gli inquilini degli appartamenti del palazzo che, nonostante fossero impauriti, si sono riversati in strada con ordine. Il rogo oltre agli automezzi ha danneggiato la facciate e le verande esterne del primo e secondo piano dell’edificio. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Gian Carlo Bulla