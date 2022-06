SINNAI. Un ventunenne di Sinnai, disoccupato, con precedenti denunce a carico, nonostante la giovane età, è stato deferito a piede libero dai carabinieri della stazione di Sinnai per concorso in truffa. Il ragazzo è accusato di aver usato un assegno a vuoto dell’importo di tremilacento euro, intestato a una società di fatto in fallimento, per acquistare una moto Ktm 250 messa in vendita in un sito on line da un operaio ventottenne di Carbonia. Il tuffatore è stato identificato dai militari in seguito alle indagini avviate dopo la circostanziata denuncia querela presentata dall’operaio non appena ha accertato che l’assegno era scoperto e che l’acquirente si era reso irreperibile. (Gian Carlo Bulla)