Sinnai piange Mario Ligas, fondatore del club dei sub e appassionato del mare

Sinnai, oggi, ha dato l’ultimo abbraccio a Mario Ligas, storico fondatore del club dei sub e grande appassionato di mare. Aveva novant’anni e nella chiesa di Santa Barbara in tanti hanno voluto presenziare al suo funerale. Una vita intera trascorsa tra volontariato, lavoro e il suo tanto amato mare. Ha compiuto tantissime immersioni e ha conosciuto personaggi quali Jacques Cousteau ed Enzo Maiorca, con i quali ha collaborato a varie iniziative per la tutela dei fondali sardi. Da molti sardi è considerato uno dei pionieri dell’immersione. E, mentre scandagliava i fondali, è stato autore di tanti ritrovamenti archeologici che hanno portato Ligas a collaborare, spesso, anche con le Università di Cagliari e Sassari.

Tra chi lo piange c’è anche l’attuale numero uno dei Sub Sinnai, Paride Cardia: “La scomparsa di Mario Ligas segna una grandissima perdita per tutto il mondo dei subacquei”.