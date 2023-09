Sinnai, le auto d'epoca stupiscono ancora

Si è tenuto martedì a Sinnai un raduno d’auto epoca in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Cosma e Damiano, copatroni di Sinnai. A partire dalle prime ore del pomeriggio la Concentrazione degli autoveicoli all’ ingresso dell’ abitato di Sinnai con equipaggi provenienti dal capoluogo e dall’ Hinterland . Alle 18,30 le auto sono partite in corteo per raggiungere l’ area a loro dedicata nei pressi della Chiesa , dove si sono schierate in esposizione statica . Numerosi sono stati i visitatori che hanno avuto modo cosi’ di ammirare una vasta rassegna di autovetture che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano e non solo . In evidenza tra le tante una bellissima Fiat 1100 E del 1955 ,una splendida Autobianchi Bianchina Cabriolet Trasformabile del 1964 , una stupenda Lancia Fulvia Coupe’prima serie del 1965 ,una meravigliosa Mustang Coupe del 1965 , due bellissime Fiat 600 ,una rarissima Siata Spring 850 S Spider del 1967 , un’ impeccabile Lancia Fulvia 1300 S Coupe’ del 1973 , una elegantissima MP Lafer del 1974 , un impeccabile Bmw 2002 T 11 del 1974 ,una rara Mg Midget del 1975 , una simpaticissima Citroen Mehari del 1976 , una coloratissima Triumph Spitfire del 1976 , un Alfa Romeo 75 del 1979 , un originale Alfa Romeo Giulietta del 1981 ,una rarissima Lancia Beta Trevi 1.6 del 1984, una prestigiosa Maserati Biturbo del 1985 , due impeccabili Citroen 2cv Charleston bigrigie rispettivamente del 1985 e del 1988 , una Fiat 126 Cabrio in edizione limitata del 1988 . Completano inoltre la prestigiosa rassegna un Alfa Romeo 75 V6 3000 , due Bmw Z3 rispettivamente del 1996 e 1998 ,una Lotus Elan M100 del 1992 ,una prestigiosa Citroen XM ed un fuoristrada Suzuki. Numerose le mitiche ed intramontabili Fiat 500 tra cui quelle dell’ Associazione Monserrato Auto Moto d’ Epoca ” Amame ” presenti in gran numero .Gli equipaggi hanno poi partecipato al programma previsto dall’ organizzazione che prevedeva anche la Santa Messa e l’ animazione della serata a cura del Coro ” Il Pentagramma ” , a seguire la ” Cena Campidanese ” in collaborazione con la V.A.B. Sinnai , che ha intrattenuto i partecipanti in un atmosfera di piacevole convivialita’.

Notevole e’ stato lo sforzo profuso dagli organizzatori , da Don Giuseppe e da tutti coloro che hanno consentito lo svolgimento piu’ ottimale dell’intera manifestazione . Intenso anche l’ impegno per Marco Broi e tutto il ” Gruppo Old Cars Friends ” che ha curato l’ arrivo , lo spostamento e lo schieramento dei mezzi storici nell’ area a loro dedicata .

Una serata da ricordare per i residenti e per tutte le persone intervenute all’ evento .

GIUSEPPE TAMPONI