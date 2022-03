Sinnai, la giungla degli incivili nelle strade di Solanas: “Hanno scaricato l’intero carico di un furgoncino”

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail

Frequentata, e tanto, in estate, abbandonata e alla mercè degli incivili quando le temperature sono ancora basse. Solanas, la frazione marina di Sinnai, continua a soffrire le visite, tutt’altro che desiderate, dei “caddozzi” dei rifiuti. L’ultimo scempio poche ore fa, come viene denunciato sul gruppo ufficiale di Facebook molto attivo e animato dagli stessi residenti della zona: “Incivili, al centro della strada che porta al mare. Intollerabile”, scrive Lucia Usai. Le foto parlano da sole: un vero e proprio isolotto di rifiuti: ci sono tubi, passeggini, pezzi di mattoni e plastica, scarti vari di lavorazione: “Intollerabile, è l’intero carico di qualche furgoncino”, prosegue la donna, che ha anche taggato su Facebook, per informarla, l’ex sindaca e attuale consigliera comunale Barbara Pusceddu. Il senso sembra essere proprio uno: caro Comune, cosa puoi fare per fermare simili scempi?E tra i commenti regna la rabbia: “Non ci posso credere! Non ci sono controlli, i vigili dovrebbero controllare se ci sono indizi dei colpevoli”, tuona Lazzaro Asuni. “A quanto pare ci risiamo”, commenta Maria Cocco. “Ma per carità, che incivili”, nota, stizzita, Emiliana Secci.