Sinnai, indagini a tappeto sulla sabbia usata per i lavori: "È stata presa dalla spiaggia"

Scoppiano nuove polemiche sul presunto furto di sabbia dalla spiaggia di Genn’e Mari, a Sinnai, per rifare via Sagittario. Dopo le dichiarazioni del sindaco Tarcisio Anedda, “la sabbia non è stata presa da lì”, arriva la replica dell’associazione di residenti Torre delle Stelle: “Abbiamo letto con non poco stupore le dichiarazioni del sindaco di Sinnai, secondo cui i granelli (si tratta di diversi metri cubi) di sabbia sarebbero stati recuperati dalle canalette. per l’illuminazione pubblica. Si tratta di una ricostruzione che non risulta compatibile con quanto ampiamente documentato nelle aree interessate dai lavori. Peraltro, la stessa Polizia Locale di Sinnai (oltre al Corpo Forestale) ha pure individuato l’area di spiaggia da cui è avvenuto il prelievo. Del resto le tracce lasciate sull’arenile mostravano con certezza che sulla spiaggia erano state effettuate operazioni con mezzi pesanti”, denunciano dall’associazione.