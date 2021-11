Sinnai, il temporale fa danni a Is Tasonis: “Due auto sprofondate nel fango, quando ricostruirete i ponti?”

A Is Tasonis, da anni, ogni volta che c’è un temporale gli abitanti, circa duecento, si fanno il segno della croce. Nel villaggio di Sinnai immerso nella natura i ponticelli sono crollati da ormai tre anni e l’unico passaggio, tutt’altro che sicuro in caso di forte maltempo, è una strada sterrata. E oggi, a causa delle forti piogge, due auto sono sprofondate nel fango. A denunciare tutto a Casteddu Online è una delle residenti, Claudia Prinzivalli: “Solo per fortuna non ci sono stati feriti, gli agenti della polizia Locale hanno transennato tutto e se ne sono andati. Viviamo tra le transenne dal 2019”, sbotta, rabbiosa, la residente. “Il Comune non ha mia ricostruito i nostri punti e ponticelli, via Spicer è l’unico passaggio garantito”.“Chiediamo ancora una volta all’amministrazione comunale di mettere le strade in sicurezza e di intervenire per ridare la giusta dignità ad un rione dimenticato da tanto, troppo tempo”.