Hanno battagliato tanto, arrivando sin sotto il palazzo del Comune di Sinnai per chiedere il ripristino degli scuolabus, indispensabili per poter raggiungere le scuole del centro del paese e di Villasimius. La battaglia di una ventina di genitori, supportati anche dall’associazione Sinnai 360, sono stati ricevuti dal sindaco Tarcisio Anedda: “Ha riconosciuto l’errore della soppressione del servizio e ci ha assicurato che, dal sette gennaio prossimo, riavremo i pulmini. I bimbi di Tasonis devono raggiungere ogni giorno Sinnai centro, quelli di Solanas addirittura Villasimius, si tratta di ben dieci chilometri di distanza”, spiega Gianluigi Mascia.

“Abbiamo fatto valere i nostri diritti. È chiaro che ora vigileremo per avere la sicurezza che le promesse vengano rispettate. Vogliamo che, già la settimana prossima, il sindaco firmi le carte ufficiali per il ripristino del servizio”.

