Sinnai, ennesima discarica abusiva in periferia

Ennesima discarica abusiva segnalata dai cittadini nella periferia del paese: cumuli di sacchi di immondizia abbondano nelle campagne, deturpando ambiente e paesaggio. Poco importa in questo caso se la raccolta differenziata funziona a singhiozzo o se è oggetto di critiche e interrogazioni che, puntualmente, finiscono per essere discusse tra i banchi del consiglio comunale: nessuna giustificazione per chi, incurante delle conseguenze, abbandona il pattume in giro senza avere premura di differenziarlo e conferirlo nel giusto modo. I segni dell’inciviltà sono tangibili e, anche in presenza di un ecocentro funzionante che attualmente non è presente nel territorio, poco cambierebbe la situazione poiché dettata da una prassi attuata con troppa frequenza. “Servirebbero le telecamere della videosorveglianza e multe salate per i trasgressori” commentano i cittadini innanzi a queste immagini, le ennesime che raccontano di una pratica posta in essere dall’incuria e dalla maleducazione di pochi ai danni di tutti.