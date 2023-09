Sinnai, è allarme degrado nelle piazze Municipio e Santa Barbara

Sono stati i cittadini a segnalare i disagi che si vivono nel cuore della cittadina, una scarsa manutenzione ma, soprattutto, le azioni scellerate messe in atto dagli incivili che, senza rispetto per il bene comune, hanno compiuto nei confronti dell’arredo urbano. Sedute divelte a metà, pericolose per via degli spigoli sporgenti, ferri scoperti, mattonelle e pavimentazione in generale dissestate. Insomma, la lista è lunga ben visibile agli occhi di tutti e documentata dal movimento politico con immagini eloquenti realizzate domenica mattina. I fedeli che frequentano la chiesa chiedono una maggiore attenzione, per gli ambienti esterni del luogo sacro, all’amministrazione comunale, più controlli e manutenzione, come, del resto per piazza Municipio, adiacente a quella di Santa Barbara che costituiscono il centro della comunità.