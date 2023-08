Sinnai, da via Emilia a "via delle bottiglie"

“Chissà quale insana pulsione spinge qualcuno a disfarsi delle bottiglie di birra in questo modo” è il commento dell’opposizione in Comune “Sinnai Libera”. Fa caldo, luglio e agosto non hanno dato tregua e un bella birra fresca non può che essere un giusto rimedio per refrigerarsi. Non si potrebbe spiegare altrimenti l’enorme quantità dei contenitori in vetro rinvenuta da alcuni cittadini che prontamente hanno segnato il fatto qualche giorno fa. Il problema, però, non è di certo una questione morale bensì il fatto che le bottiglie anziché essere smaltite nel modo corretto sono state abbandonate lungo la strada. Uno spettacolo non piacevole che mette in evidenza, per l’ennesima volta, la mancanza di rispetto verso l’ambiente e il territorio. Non solo, poiché se “il vetro viene puntualmente ritirato dalla ditta che si occupa dei rifiuti, è vero che siamo carenti in educazione civica, ma anche nei controlli”. Più attenzione, quindi, viene chiesta all’amministrazione comunale affinché possa contrastare l’inciviltà di alcuni anche perché non è la prima volta che gli amanti della bionda da gustare riversino i rifiuti in strada. Nel settembre 2021, infatti, “ci penso Sinnai Trecentosessanta Gradi con i suoi ragazzi a ripulire quel tratto, circa 1000 bottiglie raccolte.

Credo che con una fototrappola si possa tranquillamente catturare l’incivile” spiega un cittadino.