Schedina vincente nella ricevitoria tabacchi Barbara in via della Libertà a Sinni. Uno scommettitore si è portato a casa 44765 euro grazie a quattro numeri più la Superstar, indovinati nell’estrazione di sabato sedici luglio. A darne notizia è il marito della titolare Barbara Loi, Antonio Caliò Marincola, che ha ricevuto la conferma direttamente dalla Sisal: “So chi è, ovviamente non farò mai il nome. Si tratta di un cliente abituale, un bravo e onesto lavoratore cinquantenne, che a differenza di altri è sempre sorridente e non ha mai dato nessun problema. Siamo felici per lui, è stato uno dei tre scommettitori che, in tutta Italia, è riuscito a centrare i numeri giusti”.

