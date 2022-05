SINNAI. Due persone, un uomo e una donna, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina all’altezza del Km 10,200 della nuova 125, all’uscita della galleria di “S’Arcu sa Ruxi” nei pressi dello svincolo per Geremeas e Torre delle Stelle. I feriti viaggiavano a bordo di una Renault Clio che per cause ancora in via di accertamento è stata tamponata da un camion della società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del comune di Muravera. La Clio a sua volta ha tamponato un furgone Ford Transit il cui conducente così come quello del camion è rimasto illeso. I due feriti soccorsi dalle equipe di tre associazioni di volontariato convenzionate col 118 (“Costa sud est” di Villasimius, “Misericordia” di Quartu, “Soccorso Sardegna” di Muravera) sono stati trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari. I medici si sono riservati la prognosi al termine degli accertamenti in corso. Il traffico è rimasto rallentato in entrambi i sensi di marcia sino alla rimozione dei mezzi coinvolti. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale del distaccamento di Muravera. Sul posto è intervenuto anche personale dell’Anas che ha provveduto a ripulire la carreggiata. (Gian Carlo Bulla)