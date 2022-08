L'Avis di Sinnai festeggia i suoi dieci anni di vita.

Oggi i soci donatori sono 220: se si aggiungono quelli occasionali, si arriva a quota 500.

E le donazioni, dal 1 gennaio, hanno ormai superato quota 300.

Da dieci anni il presidente è Michele Ledda. "L’obiettivo – dice Ledda – è quello di arrivare a 500 donazioni a fine anno tra Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro.

Ma l’obiettivo per l'immediato futuro è anche quello di essere presenti anche a Burcei e Maracalagonis”.

Per festeggiare i dieci anni, l’Avis comunale Sinnai organizzerà una serie di iniziative dal 9 all'11 settembre, con appuntamenti a Sinnai, ma anche a Maracalagonis e Settimo.

Previste uno screening sulla pressione arteriosa, un convegno, un centro di ascolto contro la violenza di genere e minorile, oltre alla consegna delle benemerenze.

"A giorni – aggiunge Ledda - faremo conoscere il calendario di questi appuntamenti che saranno ospitati a Sinnai, Maracalagonis e Settimo San Pietro:

ricordo che l’Avis ha bisogno di tutti. C’è necessità sempre di nuovi soci".

Fonte: L'Unione Sarda

SARDA NEWS

