Sinnai, anche un trattore per i piccoli agricoltori speciali del paese

“La felicità e l’entusiasmo dei bambini nel vedere il trattore è stata tanta” comunica l’associazione”Diritti famiglie disabili”. Un progetto importante quello nato poco tempo fa https://www.castedduonline.it/sinnai-agricoltori-speciali-nelle-campagne-del-paese-al-via-il-progetto-orto-condiviso/?fbclid=IwAR2kDP_k2nrVkdXH5ADrLZoYxE4TbwLT-MFlG8mk7VumnI6pJjcnM-IBNeU al fine di favorire e integrare chi lotta per una vita normale: sono i piccoli cittadini diversamente abili che, ultimamente, hanno intrapreso una missione da compiere, ossia quella di realizzare e prendersi cura di un orto. Una sinergia di forze messe in campo da chi la terra la coltiva tutti i giorni: agricoltori e imprenditori locali che hanno messo a disposizione dei bambini e dei ragazzi il terreno, le attrezzature e persino un trattore. “Valentina Frigau ci aveva anticipato una sorpresa ma non ci saremmo mai immaginati che sarebbe arrivato un trattore.

È stato anche un momento educativo poiché abbiamo potuto apprendere come viene arato un campo prima della coltivazione. Abbiamo fatto conoscenza dei lombrichi e abbiamo visto come gli aironi arrivavano per mangiarli: la catena alimentare.

Non ci siamo però dimenticati di innaffiare le piantine di cavolfiore che abbiamo piantato negli incontri precedenti”. Giovani agricoltori in erba, quindi, che, con le mani nella terra, apprendono le tecniche basilari dell’agricoltura ma, soprattutto, lavorano tutti insieme al fine di raccogliere i prodotti delle loro fatiche. L’unione fa la forza e, con solidarietà e umanità, viene dimostrato che niente è impossibile.