Sinnai, a San Gregorio una nuova discarica abusiva tra alberi e sentieri

A San Gregorio una nuova discarica abusiva tra alberi e sentieri: “Mostra d’antiquariato scadente”, l’inarrestabile inciviltà dell’essere umano che pur di disfarsi di oggetti e mobili vecchi non indietreggia nemmeno innanzi alla natura, a un luogo arredato per fare delle belle passeggiate all’aria aperta. A segnalare il nuovo “ecocentro” è il movimento politico “Sinnai Libera”: “Così a San Gregorio, purtroppo, oggi”. Poche parole per chi mai si arrende di mettere in evidenza anche queste azioni ai danni dei beni di tutta la comunità e nessuna scusa è accettabile, compresa quella del sito di stoccaggio non ancora operativo, ma prossimo all’apertura. Infatti i cancelli dell’ecocentro si spalancheranno a settembre con la speranza che questi scenari non si ripetano più.