Sinnai, a fuoco 3 auto e una moto: evacuata una palazzina in via del Lentischio

Sinnai, incendio di un’autovettura sotto il piano pilotis di una palazzina, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti.

Intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle 2 di questa notte in via del Lentischio a Sinnai per l’incendio di tre auto e una moto, in sosta sotto il piano pilotis di una palazzina.

La sala operativa del Comando ha inviato sul posto due squadre di pronto intervento della sede centrale che con un’APS e un’autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura e l’area, evitando la propagazione delle fiamme agli appartamenti sovrastanti.

In via precauzionale i Vigili del Fuoco hanno fatto evacuare gli inquilini del palazzo.

Si rilevano danni alla facciata e alle verande esterne del primo e secondo piano della struttura.

I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.