Sinnai, 80 bambini ostaggi delle blatte: “Un’invasione nella scuola dell’infanzia”

A Sinnai è emergenza blatte nella scuola dell’infanzia di piazza Scuole. Decine di bambini e bambine, un’ottantina, più gli insegnanti, sono costretti a convivere con gli insetti, presenti in maniera massiccia in tutto l’istituto. Un problema igienico sanitario molto grave. La dirigente scolastica, stando a quanto trapela, ha già spedito diverse email Pec all’amministrazione comunale, ma nulla è stato risolto. E allora entrano in azione i genitori dei piccoli. Sabrina Murgia è anche rappresentante di istituto: “Da più di un mese siamo invasi dalle blatte. I nostri figli camminano e si siedono anche per terra vicino a loro, ormai passeggiano anche sui muri. Ogni giorno le collaboratrici scolastiche ne trovano di nuove, vive, ovunque”.

“Il problema è grosso ma nessuno interviene, pretendiamo più sicurezza e la massima pulizia nella scuola dei nostri figli”.