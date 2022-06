SINNAI. Una ventiseienne di Sinnai, con precedenti denunce a carico, in attesa di giudizio per estorsione, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Sinnai, coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Quartu, per evasione, così come disposto dall’ufficio di sorveglianza del tribunale di Cagliari.

La donna, già sottoposta agli arresti domiciliari con l’obbligo di non uscire di casa per nessun motivo, prescrizione alla quale, peraltro, in più di un’occasione non avrebbe ottemperato, nel mese di gennaio ha chiesto ed ottenuto dal proprietario la somma di 500 euro per la restituzione di un monopattino elettrico che gli era stato rubato nel mese di novembre dello scorso anno.

La ventiseienne al termine delle formalità di rito è stata accompagnata alla casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.( Gian Carlo Bulla)