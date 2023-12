Sinnai, 150 sacchi di rifiuti raccolti in soli due km a bordo strada della Ss 125

“Davvero un bel risultato quello ottenuto sabato mattina in occasione della manifestazione “Puliamo il Mondo”, che si e’ svolta dal km 23 al Km 25 della strada statale 125 Orientale sarda. Un successo dovuto alla collaborazione di molti e alla comune volonta’ di prendersi cura dell’ambiente attraverso azioni concrete”: è così che il team “Circolo Legambiente Si Tzinnibiri Sinnai” ha aggiornato sui risultati raggiunti dopo l’intensa spedizione a favore della tutela dell’ambiente. Ed è proprio con questo spirito che i numerosi partecipanti, primi fra tutti gli appartenenti al Comitato Green Community Villaggi e Borghi dei Sette Fratelli e a Cittadinanza attiva Oikos Quartu Sant’Elena, hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa di pulizia proposta dal Circolo, che si è potuta realizzare grazie alla disponibilità del Comune di Sinnai, rappresentato dal vicesindaco Barbara Pusceddu, della Polizia Locale di Sinnai, dell’ANAS e dell’associazione MA-SI-SE. Questi i risultati raggiunti in una mattinata di lavoro: 150 sacchi industriali di rifiuti raccolti a bordo strada nei due sensi di marcia, vetro, lattine, plastica, cartacce e cicche di sigaretta, più il cumulo di rifiuti speciali, differenziati e pronti per il ritiro. “Con Puliamo il Mondo i cittadini di tutte le età hanno la possibilità di dare un’importante esempio di impegno attivo e di cura dell’ambiente e del territorio in cui vivono”.