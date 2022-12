Sinistra sarda cambia volto, nasce alleanza rosso-verde - Sardegna

Cambia volto l'opposizione di centrosinistra in Sardegna, che vuole cominciare così il cammino verso le regionali 2024. La novità parte dal Consiglio regionale: nasce un nuovo gruppo che riunisce le forze di sinistra e ambientaliste e si chiamerà 'Alleanza Europa Verde, Sinistra, Possibile, Articolo1', alleanza rosso-verde per sintesi giornalistica. L'aggregazione politica accoglie i consiglieri Antonio Piu e Diego Loi, provenienti dal gruppo dei Progressisti sardi, che ora resta con soli tre rappresentanti e riunisce anche partiti nazionali che non sono presenti nell'Assemblea regionale.

Il gruppo punta ad andare oltre l'alleanza istituzionale: "Vogliamo imprimere una spinta più forte all'opposizione - spiegano Diego Loi, anche sindaco di Santa Lussurgiu e Antonio Piu - verso la giunta di centrodestra guidata da Christian Solinas, questa unione sarà un punto fermo nella costruzione delle alleanze per le prossime elezioni". Piu e Loi di Europa Verde si uniranno a Maria Laura Orrù di Possibile, Eugenio Lai e Daniele Cocco di Articolo1 oltre alle adesioni tecniche di Laura Caddeo (Demos) e Roberto Deriu (Pd). Questo porterà il gruppo ad avere lo stesso peso del Pd, sette rappresentanti.

"Si vuole ripercorrere il cammino nazionale di partiti che stanno facendo un buon lavoro sui temi della transizione ecologica e dei diritti - ha spiegato Maria Laura Orrù - e che hanno portato all'elezione di Francesca Ghirra alla Camera".

Nessuna distanza dai Progressisti, sottolineano i fuoriusciti, "il loro non è un partito, ma solo un gruppo consiliare e la nostra visione è quella del percorso nazionale già intrapreso nel nuovo Parlamento", chiariscono.



