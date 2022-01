“Tutto mi sarei aspettato ma non certo un rapinatore – racconta Alberto Pippia, rappresentante di commercio –. Avevo un appuntamento con un cliente ed ho raggiunto il centro commerciale di Sestu. Dopo aver parcheggiato si è materializzato all’improvviso questo giovane e minacciandomi con una pistola ha chiesto di dargli tutti soldi che avevo. Ho risposto che non avevo niente e che avevo appena subito un intervento. Gli ho infatti spiegato che le stampelle le avevo per quel motivo. Il ragazzo ha desistito subito e si è allontanato. A quel punto ho chiamato i carabinieri. I militari lo hanno individuato poco distante dal centro commerciale ed arrestato. Tutto si è risolto bene per fortuna”.

Alberto Pippia

Fonte: Link Oristano

