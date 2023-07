Sindaci vogliono fusione scali nord Sardegna ma Regione impugna - Notizie

I sindaci del nord Sardegna in pressing sulla Regione per impedire il ricorso al tribunale delle imprese di Cagliari contro la fusione, già deliberata, degli aeroporti di Olbia e Alghero in un'unica società. "La Regione è obbligata a tutelare in tutte le sedi opportune i propri interessi, e quindi i diritti dei sardi, pertanto procederà con l'impugnazione", insiste l'assessore dei Trasporti Antonio Moro.

"Non capisco cosa ci sia da preoccuparsi", aggiunge rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa replicando ai sindaci Nanni Campus di Sassari, Settimo Nizzi di Olbia e Mario Conoci di Alghero, tutti esponenti di area del centrodestra, che hanno espresso in coro la propria contrarietà alla linea della Regione.

"Non capisco la preoccupazione - ribadisce Moro - dal primo giorno tutti dicono che questa operazione è legittima e rispetta tutte le norme, garantisce il pubblico e il privato. Poi, però, si scopre che l'Enac dice di no, che ci sono altre autorità che hanno pareri diametralmente opposti e oggi si chiede alla Regione di non attivare un'impugnativa che garantisce la salvaguardia dei diritti della stessa Regione". "Comprendo le ragioni dei sindaci soprattutto quelle del primo cittadino di Olbia - dice ironicamente l'assessore riferendosi a Nizzi - che diventa il sindaco anche dell'aeroporto di Alghero, capisco un po' meno le altre posizioni".

La tesi è che la famosa delibera sulla fusione che sarà perfezionata alla fine di settembre, non sarebbe dovuta essere fatta: "Se ci avessero dato il tempo di analizzare bene tutto il dossier sarebbe stato diverso - spiega il titolare dei Trasporti - ora siamo obbligati a tutelare gli interessi dei sardi". Moro sostiene che "la fusione prospettata limita i compiti, le funzioni e le potestà della Regione all'interno della compagine societaria, impedendole di esercitare ruoli che le sono propri come quelli di indirizzo, verifica e controllo". Giovedì 13 sul tavolo della Giunta regionale approderà la delibera che darà mandato al collegio di avvocati di procedere con l'impugnazione.

